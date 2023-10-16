“Віддайте гроші на передову”: у Чорткові відмінили мільйонний тендер на тротуар

У Чорткові Тернопільської області планували витратити більше мільйона гривень на ремонт тротуару. Проте після скарги мешканців міська рада скасувала тендер на проведення робіт.

Інформація про закупівлю з’явилася на сайті Prozorro. 12 жовтня комунальне підприємство “Благоустрій” Чортківської міської ради оголосило тендер на суму 1 189 032 гривень. За ці кошти підрядник мав провести “поточний ремонт влаштування тротуару на ділянці вулиці Шкільна в м. Чортків”. Завершити роботи планувалося до 30 листопада цього року.

15 жовтня у Держаудитслужбу надійшла скарга на проведення тендеру. Авторка звернення зазначила, що ремонт тротуарів не на часі. “Віддайте гроші на потреби передової”, – ідеться у скарзі.

Уже наступного дня, 16 жовтня, замовник скасував тендер, посилаючись на “відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг” та з метою “раціонального використання коштів”.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський відреагував на резонансні витрати бюджетів на ремонти доріг і культуру під час війни. Він підкреслив, що “бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають — спочатку перемога”.