23 березня минає річниця з дня загибелі Героя, який поліг у важкому бою з окупантами на Харківщині. Рідні просять усіх, хто його знав, помолитися за упокій душі.

Пам’ять Героя Любомира Крупи вшанують у Тернополі. 23 березня о 10.00 в Архикатедральному соборі в Тернополі відбудеться Архиєрейська Літургія за упокій душі захисника. А о 12.00 — панахида на Микулинецькому кладовищі за душі полеглих воїнів. Про це повідомила дружина Героя Ірина Крупа, пише видання Терен.

Дорогі друзі, в суботу 23 березня минає рік з того дня, як мій чоловік віддав найцінніше, що мав, за наше з вами життя в вільній українській Україні. Вже рік ми продовжуємо боротися без нього, але відчуваємо його потужну підтримку з Небес. Хто бажає вшанувати памʼять Любомира Крупи, запрошую долучатися до молитви, – написала вона на своїй фейсбук-сторінці.

Любомир Крупа став на захист України з перших днів повномасштабної війни. У березні 2023 загинув у запеклому бою з окупантами на Харківщині, довго вважався зниклим безвісти. Нещодавно суд визнав його загиблим, врахувавши докази та свідчення, повідомив пресофіцер Юрій Кульпа.

“У нього був вибір залишитися у безпечному місці, можливо зберіг би собі життя, але він твердо сказав. “Я не можу тут більше бути, я мушу їхати, в нас там ще незавершені справи”, – пригадує він.

Україна втратила знану людину, історика, депутата, ексзаступника голови Тернопільської облради, зазначає Юрій Кульпа.

“Але історія нам залишила його як Героя, захисника Батьківщини, люблячого батька та чоловіка, тепер у строю назавжди. Це сталося 23 березня 2022 року. Пам’ятаємо. Не забудемо! Не пробачимо! P.S Не кажіть що депутати не воюють. Воюють ще як. І на жаль віддають своє найцінніше, здоров’я, життя, захищаючи Україну“, – зазначив пресофіцер.

Любомир Крупа – освітянин, науковець, історик, громадсько-політичний діяч, кандидат історичних наук, депутат Тернопільської облради. Походив з сім’ї патріотів – син письменника Левка Крупи та громадської діячки, мовознавиці Марії Крупи. Як розповідають його друзі та соратники, він був доброю та світлою людиною, інтелігентом, інтелектуалом. Друг, брат, сусід, чоловік, батько, син. Надзвичайно любив Україну, був господарником, багато працював над тим, щоб українська освіта була якісною, відстоював історію та релігію. Вступив у лави тероборони ще до повномасштабного вторгнення. Вважав, що кожна людина має захищати свою землю, проходив усі навчання та збори, закликав усіх вступати у тероборону, адже знав, що ворог не спить. І не помилився.

Вічна і світла пам’ять Герою.

Фото Юрій Кульпи та з архіву Ірини Крупи