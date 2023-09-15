Збірна України поступилась італійцям під час відбірного поєдинку на Євро-2024. Гра відбулась у м. Мілан на “Сан-Сіро”. Завершилась вона з рахунком 2:1. Таким чином, команда Реброва зазнала вже другої поразки.

З початку зустрічі Італія заволоділа ініціативою. Вже на 12-й хвилині раптом Судаков впав і втратив м’яч як раз біля власної брами, тож Дзакканьї зорієнтувався, швидко віддавши передачу на Фраттезі. Той пробив у ближній до себе кут. Гол. Після цього італійці продовжили штурмувати ворота збірної України. На 29-й хвилині господарі забили вдруге. Це знову зробив Фраттезі, в цей раз низовим ударом. Арбітр спочатку скасував влучання через офсайд, але VAR виправило суддівську помилку.

Після цього українці почали грати сміливіше та провели серію небезпечних атак. Ще до перерви вони змогли відіграти 1 м’яч. На 41-й хвилині завдяки класному пасу Андрія Ярмоленко сам на сам із Джанлуїджі Доннаруммою опинився Артем Довбик. Голкіпер італійців зміг відбити цю атаку, але ненадовго. Ярмоленко швидко добив у фактично порожні ворота з кількох метрів. Це сталось після відскоку м’яча від Дімарко.

У другому таймі на стадіоні стало цікавіше. Італійці чинили шалений тиск, вони безперестану атакували ворота України. Спочатку команда Реброва намагалась робити нечисленні контрвипади, проте поступово італійці повністю заволоділи ініціативою. Обороні збірної «синьо-жовтих» довелось неабияк попітніти. Чинні чемпіони могли виграти з розгромним рахунком, як би не чудова гра голкіпера Георгія Бущана та в деяких моментах вдача «синьо-жовтих». На якийсь час італійці просто затиснули українців у їхньому штрафному майданчику. Тоді Скальвіні головою пробив, але вище воріт. З пострілом Дзаньоло з дистанції відмінно впорався Бущан. Вже у наступному епізоді голкіпер збірної України не врятував, але Локателлі промахнувся та влучив у перекладину.

Українці заощадили сили на фінальні хвилини. Буяльський заробив штрафний, але Мудрік пробив вище воріт. Потім Конопля головою не зміг влучити у ворота. Зрештою зрівняти рахунок команді Реброва все ж не вийшло, як вони не намагались. Отже, це друга поразка збірної України. У паралельному поєдинку Північна Македонія обіграла Мальту. Тепер одразу три збірних — Україна, Італія та Північна Македонія — мають по 7 очок. 14 жовтня українці зіграють проти балканців. Вже можна робити ставки на цей поєдинок на ggbet, тоді дивитись його стане ще цікавіше.