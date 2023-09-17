Від завтра частково перекриють вулицю в центрі Тернополя

З 18 вересня частково перекриють рух транспорту на вул. Князя Василя Костянтина Острозького.

Про це повідомили у міській раді.

“З метою проведення робіт з реконструкції тролейбусної лінії, з 18 по 28 вересня буде частково перекрито рух транспорту на вул. Князя Василя Костянтина Острозького. Рішення прийнято на черговому засіданні виконавчого комітету”, – ідеться у повідомленні.

Даною ділянкою дороги буде забезпечено рух транспорту, однак проїзд може бути ускладненим.

На об’єкті, де будуть проводити роботи встановлять дорожні знаки згідно з тимчасовою схемою організації дорожнього руху.

“Прохання до водіїв бути уважними й завчасно обирати маршрути руху”, – зазначають у міській раді.

Фото Най все буде Тернопіль!