Від ворожої ракети у Чорнобаївці загинув старший матрос з Тернопільщини Микола Гнип

Чергова трагічна звістка з фронту: стало відомо про загибель Захисника із Підгаєцької громади.

21 лютого у населеному пункті Чорнобаївка Херсонської області, внаслідок ракетного обстрілу, загинув уродженець села Гнильче Підгаєцької громади, старший матрос Микола Васильович Гнип, 1986 року народження.

Микола Гнип був старшим майстром ремонтної майстерні артилерійського озброєння. До останнього подиху залишався відданим військовій присязі та вірним Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок.

Поховають Героя у понеділок, 26 лютого, в Івано-Франківську, де він проживав.

Схиляємо голови у скорботі та висловлюємо найщиріші співчуття рідним. Вічна пам’ять Герою.