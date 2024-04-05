Захищаючи нашу землю від російських загарбників, загинув Ігор Васильович Васюк, 1971 року народження. Він проживав у селі Бриків Кременецького району.

Ігор Васюк був старшим сержантом, старшим стрільцем механізованого взводу. З вірою у Перемогу самовіддано боронив українську землю та разом з побратими давав відсіч ненависному ворогові. Загинув 27 березня від поранень, несумісних з життям.

Сумну звістку повідомив голова Шумської територіальної громади Вадим Боярський.

“Щирий, турботливий чоловік, найкращий тато і дідусь, який дуже любив та завжди дбав про свою родину. Добрий, справедливий, завжди готовий прийти на допомогу односельчанин, товариський і надійний побратим. Відважний, відданий син свого народу, протистояв ненависному ворогові до останнього свого подиху.

Вічна пам’ять Герою! Ми розділяємо пекучий біль втрати та висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та бойовим побратимам загиблого Воїна Ігоря”, – ідеться у зверненні очільника громади.