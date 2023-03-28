Вчора, 27 березня, на 45-ому році життя після важкої хвороби відійшов до Вічності депутат Збаразької міської ради сьомого скликання Володимир Романович Прокоп.

Про це повідомляють на сторінці Збаразької міської ради.

“Збаразький міський голова Роман Полікровський, колектив Збаразької міської ради, депутатський корпус висловлюють щире співчуття дружині, дітям, усім рідним та близьким покійного.

Нехай душа цієї доброї людини – Володимира Романовича знайде вічний спокій у Небесах, де усі праведні спочивають”, – ідеться у зверненні з приводу смерті чоловіка.

Вічна пам’ять.