Від важкого поранення помер юний захисник з Тернопільщини

Внаслідок важкого поранення, отриманого у бою біля села Костянтинівка Покровського району Донецької області, помер захисник Іван Луцик.

Юнак проживав у селі Новий Олексинець Кременецького району. Луцик Іван Васильович 1999 року народження. Йому було всього 24 роки.

Про важку втрату повідомив сільський голова Лопушненської територіальної громади Олександр Стецюк.

“В скорботі схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя. Вічна йому слава!

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким”, – ідеться у зверненні керівника громади.