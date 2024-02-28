Від смертельного поранення на Донеччині загинув захисник з Тернопільщини Віталій Маслов

Чергова страшна звістка надійшла на Тернопільщину, у Збаразьку громаду.

Загинув наш земляк – захисник України Віталій Маслов. 30-річний солдат отримав смертельні поранення 25 лютого поблизу населеного пункту Залізне Донецької області.

Про важку втрату повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.

“Щиро співчуваємо рідним та близьким Віталія.

Вічна слава мужньому воїну, який віддав життя за наше гідне майбутнє!”, – ідеться у зверненні керівника громади.

Сьогодні, 28 лютого, о 14-й годині захисника зустрінуть у Сквері Героїв у Збаражі. Після цього траурний кортеж попрямує у село Нижчі Луб’янки, де проживав Віталій. Там він знайде вічний спочинок.

Співчуваємо батькам, родичам, друзям і побратимам Захисника. Вічна і світла пам’ять Герою.