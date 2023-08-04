Від сьогодні змінено маршрути руху деяких тролейбусів

У зв’язку з ремонтом дорожнього покриття на вул. 15 Квітня з 4 по 6 серпня у Тернополі будуть внесені зміни у тролейбусну маршрутну мережу.

Зокрема, зі змінами курсуватимуть:

– тролейбусний маршрут №5: з вул 15 Квітня буде рухатись по просп. Злуки, вул. Збаразькій, вул. Богдана Хмельницького, вул. Руській (без заїзду на Східний масив);

– тролейбусний маршрут №7: з просп. Злуки буде рухатись по вул. Мирона Тарнавського, вул. Київській, вул. 15 Квітня, просп. Злуки (без заїзду на масив Східний).

Про це повідомили у міській раді.

Громадян просять врахувати зміни та завчасно планувати свій маршрут.