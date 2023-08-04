У зв’язку з ремонтом дорожнього покриття на вул. 15 Квітня з 4 по 6 серпня у Тернополі будуть внесені зміни у тролейбусну маршрутну мережу.
Зокрема, зі змінами курсуватимуть:
– тролейбусний маршрут №5: з вул 15 Квітня буде рухатись по просп. Злуки, вул. Збаразькій, вул. Богдана Хмельницького, вул. Руській (без заїзду на Східний масив);
– тролейбусний маршрут №7: з просп. Злуки буде рухатись по вул. Мирона Тарнавського, вул. Київській, вул. 15 Квітня, просп. Злуки (без заїзду на масив Східний).
Про це повідомили у міській раді.
Громадян просять врахувати зміни та завчасно планувати свій маршрут.