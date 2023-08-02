Від сьогодні за проїзд у тролейбусах знову можна оплатити смартфоном

З 2 серпня у Тернополі відновлюють можливість оплати у громадському транспорті пристроями з NFC (телефон, годинник, фітнес-браслет).

Також актуальними є всі інші способи безготівкової оплати: з допомогою персоніфікованого квитка, проїзного квитка та банківською карткою

Нагадаємо, у зв’язку із проведенням технічних робіт у процесингу банку-еквайра з 10 липня було тимчасово призупинено можливість оплати у громадському транспорті пристроями з NFC.

До слова, з 1 серпня на тролейбусних маршрутах №№1, 3, 10 запроваджена безкондукторна система оплати за проїзд.