Від коронавірусу померла вчителька Української гімназії ім. Франка Галина Рудольфівна Слюзар.

Про це повідомила на сторінці у соцмережі Фейсбук її двоюрідна сестра Марія Милян, пише Галас.

“Не можу повірити, що ця страшна і підступна хвороба зачепила і мою родину. Сьогодні померла моя дорогенька двоюрідна сестричка Галя. Померла від хвороби, яку ми не сприймаємо по справжньому. Болить не далеко, болить близько і розриває серце від того, що тебе вже немає серед нас.

Люблю тебе і згадую наше дитинство. Ти розумна, красива і життєрадісна осяяла сьогодні в небесних променях. Такі Божі задуми. Спочивай з Богом. Ми тебе не забудемо”, – написала пані Марія.

Галина Рудольфівна із 1989 року працювала в вчителем в Українській гімназії імені Івана Франка.