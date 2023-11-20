Ветеринар з Криму Ілля Литовченко у Тернополі безкоштовно лікує тварин військовослужбовців. Чоловік родом із Сімферополя. У 2014 році через окупацію Криму переїхав на захід України.

Про це Ілля Литовченко розповів Суспільному.

“Ми працюємо всі задля однієї мети. Як тільки нам вдалось відновити роботу клініки повноцінно, у березні ми почали лікувати тварин військовослужбовців і парамедиків. Наша допомога базувалась саме на тому, що ми безкоштовно надавали лікарські та діагностичні послуги, що продовжуємо і по сьогоднішній день”.

Понад рік військовослужбовець Василь та його собака Адель відвідують ветеринарну клініку.

“Ілля Геннадійович нас подивився та обстежив, назначив лікування і прийшло діло до розрахунку, то вже тоді нам було повідомлено, що ЗСУ тут обслуговуються безкоштовно. Було неочікувано, але дуже приємно”.

Ілля працює ветеринаром понад 12 років. Щодня приймає приблизно півсотні домашніх улюбленців.

“Як правило, зранку звертаються пацієнти для планових заходів, а інтервальні на вечір, це найбільші моменти напливу пацієнтів”.

Ілля Литовченко родом із Сімферополя, у 2014 році із Криму переїхав до Львова. А з 2019 року живе в Тернополі, де відкрив свою ветеринарну клініку. Окрім допомоги тваринам військовослужбовців, Ілля разом зі своєю командою приймають собак і котів, яких залишили люди.

“Ми брали цих тварин на прилаштування, у нас не було багато місця, але близько 12 собак і 40 котів, ми перетримували у безпечному місці. Вони знаходили свої сім’ї”.

Чоловік каже, першою твариною, яку він врятував, коли тільки починав працювати у Тернополі, була собака, на ім’я Дора.

“Показують мені аналізи, я бачу, що тварина дихає через раз і це все на хвилини. Говорю, що нам треба робити переливання крові, на дворі перша година ночі, ми можемо ризикувати, але нам треба знайти собаку. Людина каже: “А в мене живе колега поряд в нього є собака”. Іде дощ, а ми під дощем, з однієї собаки переливаємо кров. На ранок це була вже зовсім інша Дора, яка дуже добре себе почувала”.

В листопаді до клініки звернулось 40 військовослужбовців разом зі своїми тваринами, а від початку повномасштабного вторгнення, безкоштовно пролікували понад дві тисячі тварин.

“Це різні тварини, це не обов’язково тільки собаки, це можуть бути і коти, кролики”.