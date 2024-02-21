Майже 200 учасників бойових дій в перший місяць року шукали роботу через службу зайнятості Тернопільщини. 177 з них отримали статус безробітного, у тому числі 25 осіб з інвалідністю.

Про це повідомили у відділі організаційно-інформаційної роботи Тернопільського обласного центру зайнятості.

12 осіб, за даними служби зайнятості, знайшли роботу переважно у переробній промисловості та сільському господарстві. 5 – проходили профнавчання, 1 – мав тимчасову роботу. Ще шестеро за отриманими ваучерами на навчання опановують професії екстреного медичного техніка, бджоляра, тракториста-машиніста сільгоспвиробництва, машиніста котельні та здобувають вищу освіту за спеціальностями «Автомобільний транспорт», «Будівництво і цивільна інженерія».

17 ветеранів отримали направлення на безоплатне навчання в центрах професійно-технічної освіти Державної слжби зайнятості. Восьмеро з них вивчали основи бізнес-планування в Івано-Франківському ЦПТО, двоє опановували технології комп’ютерної обробки інформації у Львівському ЦПТО, cемеро ветеранів навчались за напрямком «Керування БПЛА (дроном): теорія і практика» у Рівненському ЦПТО.

Шестеро ветеранів та чотири дружини ветеранів отримали «Грант для ветеранів та їх подружжя» на бізнеси у сферах харчування, торгівлі, стоматології, бджільництва, на виробництво з дегідрації овочів, фруктів та м’яса, на розширення гуртовні молокопродуктів. Вони створять понад 20 робочих місць. Загальна сума їх грантової допомоги – майже 5 мільйонів гривень.

126 учасників бойових дій зі статусом безробітного продовжують пошук роботи. Серед них 40% – віком 35-44 роки, 18 – мають інвалідність. Більшість з них працювали у сферах торгівлі і послуг (61 особа), обслуговування та експлуатації машин і устаткування (24).

В обласній службі зайнятості нагадують, що роботодавці, які працевлаштували учасників бойових дій, можуть отримати компенсацію 50% фактичних витрат на оплату їх праці за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Виплата – з дня працевлаштування, 6 місяців впродовж року, тобто через місяць. Троє роботодавці вже скористалися такою компенсацією.