Звільнені з лав ЗСУ військові, які брали безпосередню участь у бойових діях та здійсненні заходів з національної безпеки, а також їхні дружини або чоловіки можуть отримати від міської ради кошти на розвиток власного бізнесу.

Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 24 січня.

Члени виконавчого комітету внесли зміни до рішення «Про фінансову підтримку малого та середнього підприємництва». Зокрема, доповнили відповідне Положення новим розділом «Порядок компенсації витрат на реалізацію проектів, спрямованих на створення (розвиток) власного бізнесу».

– Основні зміни стосуються працевлаштування військовослужбовців звільнених з лав ЗСУ, – прокоментувала Тетяна Корчак, начальниця управління економіки, промисловості та праці. – Йдеться про підтримку роботодавців – їм компенсують Єдиний соціальний внесок впродовж 6 місяців, якщо військовослужбовці отримують зарплату не меншу мінімальної. Ще одна зміна – компенсація витрат ветерану війни на реалізацію проектів спрямованих на створення і розвиток власного бізнесу. У зв’язку з цим Положення доповнили окремим розділом, у якому прописано порядок виплати компенсації та визначена гранична сума у розмірі 150 тисяч гривень. Фінансова підтримка надається на конкурсних умовах на придбання обладнання, сировини, матеріалів, на оренду приміщень та транспортних засобів, на закупівлю ліцензійного програмного забезпечення або на навчання та консультації з питань започаткування та ведення бізнесу. При цьому проекти, які переможуть у конкурсі, повинні реалізовуватися на території Тернополя та сіл громади. Проект повинен бути реалізований впродовж бюджетного року.

Щоб отримати компенсацію необхідно буде подати пакет документів, в тому числі проект на розвиток власного бізнесу. Про початок прийому документів та їх повний перелік повідомлять додатково на сайті Тернопільської міської ради після оголошення конкурсу.