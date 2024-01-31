Чотири напрямки з професійного навчання пропонує учасникам бойових дій обласна служба зайнятості. Це може бути освоєння нової професії або підвищення кваліфікації, навчання у Центрах професійно-технічної освіти, ваучер на навчання та підтвердження неформального професійного навчання.

Детальніше про це розповіла заступниця директора Тернопільського обласного центру зайнятості Олександра Островська.

– Якщо ветеран зареєстрований у службі зайнятості як безробітний, при потребі ми пропонуємо навчання або підвищення кваліфікації, – розповіла Олександра Островська. – Тоді видаємо сертифікат на навчання, але спочатку особа вибирає професію та заклад освіти. Вартість навчання не може бути більшим за 10 прожиткових мінімумів для осіб працездатного віку, тобто 30 тисяч 240 гривень. Людина укладає угоду з навчальним закладом, а ми оплачуємо навчання. Якщо потрібно проживання, то ми також компенсуємо 15 тисяч за проживання і витрати на проїзд та медогляд перед навчанням є безкоштовними.

Якщо учасник бойових дій не має статусу безробітного, то він може отримати направлення у Центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості України. Таких центрів є вісім. Там можна здобути робітничу професію, підвищити кваліфікацію, але треба мати професійно-технічну або вищу освіту. Термін навчання – до півроку, вартість – за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Якщо ветеран потребує супроводу, то супроводжуючій особі оплачується проживання, проїзд і медогляд перед навчанням для ветерана безкоштовні.

– Учасник бойових дій може отримати ваучер на навчання, – додає Олександра Островська. – Навчання проводиться за 79 професіями та 29 спеціальностями в галузях будівництва, сільського господарства, медицини, освіти, ІТ-технологій. Ваучер оплачується у розмірі до 30 280 гривень. Якщо навчання дорожче, то або людина доплачує, або роботодавець, або покривається з інших джерел. Якщо навчання менш вартісне,то відшкодовуємо тільки суму навчання. Є ще програма підтвердження неформального професійного навчання. Ті хто вміє готувати їжу, має професію кухаря і потребує вищого розряду, можуть пройти підтвердження неформального професійного навчання за професією «Кухар». Воно триває два дні і після цього видається відповідний документ.