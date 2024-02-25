Український захисник англійського клубу “Евертона” Віталій Миколенко одружився. Його обраницею стала дівчина на ім’я Вікторія. Церемонія народження нової української родини відбулася у Великобританії. Як показує досвід багатьох попередників Миколенка, є два шляхи подальшого розвитку подій: або, окрилений, заграє значно краще, або ж демонструватиме помітний регрес у грі. Про важливу подію в своєму житті 24-річний уродженець Черкас повідомив у інстаграмі. Миколенко захищає кольори “Евертона” з січня 2022 року. У поточному сезоні Віталій взяв участь у 25 матчах, забив два голи. Український захисник назвав найсильнішого суперника, проти якого йому доводилося грати в АПЛ:”Якщо треба обрати когось одного, то це буде Салах. Він дуже швидко біжить з м’ячем і йде прямо на тебе. Мене це лякає, як і інших захисників”.

На відміну від попередньої, ця звістка забарвлена у траурні тони. 20 лютого внаслідок раптової зупинки серця помер колишній гравець “Кайзерслаутерна”, “Баварії”, “Інтера” та національної збірної Німеччини Андреас Бреме. Він провів 86 матчів за збірну Німеччини та забив за неї 8 голів. Найбільш пам’ятний момент у його кар’єрі трапився у фіналі чемпіонату світу 1990 року, в якому він забив переможний гол у ворота збірної Аргентини, реалізувавши пенальті на 85-й хвилині матчу. Крім цього, у складі “Кайзерслаутерна”, “Баварії” та “Інтера” він вигравав чемпіонати Німеччини та Італії. З італійським клубом Бреме також став володарем Кубку УЄФА 1991р.

Такі речі, доводилося чути, нерідко трапляються на славному Тернопіллі, однак, виявляється, наші краяни зовсім не монополізували цей промисел. У будинку, який належить неназваному гравцю команди Англійської Прем’єр-ліги, було знайдено ферму з вирощування канабісу. Про це повідомило британське видання The Sun. Зазначається, що сам футболіст не має жодного відношення до цієї історії. Злочинці захопили будинок, який гравець здавав в оренду незнайомій жінці. Всі рослини, що були знайдені в оселі, були вивезені та знищені. Самого гравця від проблем з законом врятував документ, що підтверджував факт здачі житла в оренду.

Директор житомирського “Полісся” з медіа, маркетингу та спонсорства відомий тележурналіст Олександр Денисов повідомив, що потрапив у серйозну ДТП, яка ледь не коштувала йому життя. Після цього його потягнуло на філософсько-психологічні роздуми: “Я вперше у житті потрапив у ДТП. І одразу в дуже важку. Не знаю, коли і кому такий сценарій пропонують вперше, але з огляду на те, як виглядає після зіткнення машина, розумію, що були й ті, кому такий сценарій пропонували вперше та востаннє. Це сталося на серпантині в Карпатах. Не найсвіжіший Nissan із дідом, який поспішав у бізнес-справах у Мукачевому, вилетів з-за фури на мою смугу. Сховатись за фуру він уже не встиг. Вдарився об хвіст вантажівки, і та за інерцією відкинула машину в мій бік. Думка-блискавка: це точно відбувається зі мною? Можливо, хтось таке пережив. Дякувати Богу, я пережив”.

Наставник “Кривбасу” Юрій Вернидуб поділився думками про можливість повернення вболівальників на трибуни: “Ідея, загалом, непогана, адже футбол із уболівальниками набагато кращий, ніж без них. Але, з огляду нинішні обставини, це великі ризики. Наші керівники, які ухвалюють таке рішення, несуть відповідальність за безпеку. Треба підходити до цього питання дуже обережно. Хоча, як би там не було, ми граємо в Кривому Розі й уже якось звикли до можливих ризиків. А що, приміром, Львів? Думаєте, там набагато безпечніше? Останнім часом росіяни і туди дістають та б’ють по всій Україні. Тому я думаю, що від цієї сволоти безпеки ніде немає”.