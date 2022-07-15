“Веселі канікули з Богом” організували у Великогаївській громаді. Табір зібрав дітей від 6 до 16 років. Малечі влаштували цікаву та корисну програму, поєднання розваг і християнської науки від священників.

Протягом тижня з дітьми та юнацтвом займалися волонтери-аніматори. У програмі табору: ігри, банси, спортивні естафети. В ігровій формі малеча дізнавалася про Бога, церкву і своє місце у ній. “Було приємно долучитися до цього табору. Цікава програма, хороші наставники, багато друзів. Ми весело проводили час. Дізналися більше про Бога ”, – каже 14-річна Оленка.

Табір «Веселі канікули з Богом» вже став традиційним. На Тернопільщині його проводять понад 10 років поспіль.

«Долучається багато дітей у різних селах. У таборі беруть участь дітки з внутрішньо переміщених родин, так і місцеві дітки, про яких ми також не забуваємо у такий складний для нашої країни час. Адже війна торкнулася кожної дитини, не залежно з якого вона міста чи села. Ще триває табір у селі Скоморохи. Щодня тут збирається близько тридцяти дітей. День розпочинається з молитви. Ми розпочинаємо з божественної літургії за мир і спокій в нашій державі, за наших воїнів, щоб вони повернулися з перемогою. Також по інших селах відбуваються табори з активною програмою», – розповідає священник УГКЦ Андрій Козяр.

Організатори наголошують: табір допомагає виховати в молодому поколінні християнські чесноти, більше дізнатися про церкву.