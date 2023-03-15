Василь Шевчук із Хоросткова був унікальною особистістю.

Його називали легендою краю, а ще – він був одним із найсильніших чоловіків України. Його спортивні досягнення зафіксовані у книзі рекордів України, пише видання Наш день.

Наприклад, Василь Шевчук зумів віджатися від підлоги аж 63 рази за хвилину. Досі рекордсменом був українець, який віджимався 60 разів за хвилину на долонях. А ось хоростківчанин значно ускладнив собі завдання і виконав цю вправу на двох пальцях двох рук і до того ж перевершив досягнення свого попередника.

Останній свій рекорд Василь встановив минулого року, у лютому, буквально перед початком війни. Подібного в Україні ще не було – Василь наважився бігти взимку марафонську дистанцію без верхнього одягу. «Найдовша дистанція зимового забігу з голим торсом» – саме так називалося нове досягнення, новий рекорд Василя Шевчука. Чоловік подолав 43 км 430 м за 4 год 50 хв! Подію зафіксували представники Національного реєстру рекордів України.

До спорту, до здорового способу життя Василь Шевчук активно залучав дітей, молодь та дорослих. Він облаштував у рідному місті спортивно-оздоровчий комплекс з відкритим басейном і тренажерами, де могли безкоштовно займатися і діти, і дорослі. Тут він регулярно проводив різноманітні змагання.

Василь Шевчук до рекорду запрошував завжди те унікальне, що є в Україні – холодні морозяні зими, радів хуртовинам і снігу, крижаній воді і льоду. Він біг назустріч вітру, вкотре перемагав себе, свої слабкості та надихав інших. Своїми рекордами не тільки випробовував свій організм, а й популяризував здоровий спосіб життя, привертав увагу до Тернопільщини та рідного Хоросткова, доводив, що можна досягати успіху у рідній країні, у рідному містечку, головне бажання і любов до своєї справи.

А ще Василь надто любив рідну землю, тому у свої 59 років пішов на фронт добровольцем у лавах Збройних Сил України. Він загинув у жорстоких боях з окупантами під пекельним Бахмутом.

Про це повідомили у Хоростківській міській раді.

«Мужньо захищаючи Україну на околицях Бахмута загинув 59-річний хоростківчанин Василь Шевчук. Він був непересічною особистістю – великий життєлюб, спортсмен, рекордсмен книги рекордів України, активіст та громадський діяч. Відчуваючи покликання боротися за свободу та незалежність своєї країни, пішов добровольцем служити в Збройні Сили України. Василь Шевчук був патріотом своєї землі і віддав своє життя за неї!

Співчуття родині! Вічна пам’ять Герою!»