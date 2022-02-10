Великий і сильний жихак: на Тернопільщині помітили дуже рідкісного птаха. ФОТО

Поблизу Заліщик на Тернопільщині помітили рідкісного хидого птаха – орлана білохвостого.

Фото крилатого у групі Птахи України оприлюднив Олександр Вікирчак.

“Ще одна зустріч орлана-білохвоста на Середньому Дністрі. Пара птахів спостережена 08.02.2022 в НПП Дністровський каньйон поблизу м. Заліщики, Тернопільщина. Торік цих птахів біля Хмелеви бачив Ігор Нагірний”, – написав чоловік.

За даними Вікіпедії, орла́н-білохві́ст – птах ряду Соколоподібних родини Яструбових. Називають його також орел-сіруватень, або сіруватень. Один із найбільших представників хижих птахів Євразії – розмах крил досягає 2,5 м.

Характерною рисою виду є білий хвіст у дорослих особин (у молодих птахів забарвлення хвоста буре). Оселяється в прибережних лісах поблизу водойм, багатих рибою. Гнізда влаштовує на високих деревах, подалі від людей. У більшості районів поширення є рідкісним. У середині XX ст. його чисельність драматично скоротилася внаслідок переслідування з боку людини та отруєння птахів отрутохімікатами. Протягом останніх декількох десятиліть чисельність в багатьох країнах частково відновилася. В Україні осілий, кочовий, перелітний птах.