Велика втрата для нашого міста. Помер заслужений лікар України, хірург Тернопільської міської лікарні №2 В’ячеслав Васильович Зайцев.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

“Співчуваю рідним, колегам і всім, хто знав цю чудову людину та талановитого лікаря”, – зазначив очільник міста.

Співчуття з приводу смерті чоловіка висловили й колеги по роботі.

“Колектив Тернопільської комунальної міської лікарні №2 висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям і колегам з приводу непоправної втрати – на 67 році життя передчасно пішов у вічність завідувач діагностичним відділенням нашого медичного закладу, заслужений лікар України, фахівець з майже 40-річним досвідом, грамотний та висококваліфікований спеціаліст, лікар-хірург вищої категорії Зайцев В’ячеслав Васильович.

Світла пам’ять про В’ячеслава Васильовича назавжди лишиться в наших серцях. Поділяємо Ваші біль та горе. Сумуємо разом з Вами. Проте світлі спогади про тих, хто залишив по собі добрі справи та чесно прожив своє життя, завжди будуть сильніші, ніж смерть.

Вічна і світла пам’ять!”, – ідеться у зверненні на сторінці 2-ї лікарні.

Панахида за померлим відбудеться сьогодні в 19:00 год. в Домі Печалі по вул. Микулинецькій. Похорон – завтра в 11-й годині.