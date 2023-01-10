Велика втрата у колективі Тернопільської міської дитячої лікарні. Відійшли у засвіти відразу двоє працівників медичного закладу.
Про важку непоправну втрату повідомили на сторінці лікарні.
“З сумом повідомляємо про смерть:
Лазаровського Сергія Петровича – рентген-лаборанта приймально-діагностичного відділення КНП “ТМДКЛ”.
Яцків Ольги Никифорівни лікаря -педіатра педіатричного відділення 5 поліклінічного відділу КНП “ТМДКЛ”.
Висловлюємо щирі співчуття родинам наших колег.
Світла і вічна пам’ять!”.