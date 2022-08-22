Відійшов у вічність викладач Тернопільського педагогічного університету Олександр Шама.

Про втрату повідомляють на сторінці навчального закладу.

“Колектив історичного факультету, уся університетська спільнота висловлює щирі співчуття рідним, близьким і друзям з приводу передчасної смерті кандидата історичних наук, доцента кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства Олександра Шами.

Нашому університету Олександр Іванович присвятив багато років свого життя і праці, на посадах асистента, згодом доцента працював з 1989 р. Серед наукових інтересів О. Шами були проблеми сучасної медієвістики, актуальні питання ранньомодерної історії України, історії української та зарубіжної культури. Олександр Іванович багато уваги приділяв методичній роботі, підготував низку важливих навчальних посібників з історії та культурології, котрі користуються популярністю серед студентів ТНПУ ім. В. Гнатюка та України.

Упродовж багатьох років О. І. Шама викладав базові навчальні курси на історичному факультеті – «Історію світової культури», «Соціальну і культурну антропологію», «Історію релігії», «Історію стародавнього Сходу», «Історію стародавньої Греції і Риму», «Історію середніх віків» та ін.

Сумуємо… це велика втрата для нашого колективу. Вічна і світла пам’ять…”, – ідеться у повідомленні ТНПУ.