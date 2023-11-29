Ще один наш земляк – мешканець міста Копичинці – навіки приєднався до Небесного війська.

9-го листопада, захищаючи незалежність та суверенітет України, під час виконання бойового завдання на Харківщині був важко поранений Віталій Чернега. 28 листопада серце Героя зупинилося. Нещодавно, 13 листопада, йому виповнилося лише 32 роки…

Про важку втрату повідомили на сторінці Копичинецької міської ради.

“Багато хто особисто знав Віталія, адже він довгий час працював у відділенні “Нової Пошти” м. Копичинці та брав активну участь у громадському житті міста. Він був справжнім Героєм, який захищав нашу Батьківщину від російських загарбників. Його смерть – це велика втрата для всієї України, – ідеться у дописі. – Віталій був молодою, талановитою та життєрадісною людиною. Він любив життя і свою країну. Завжди був готовий прийти на допомогу іншим. Пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях”.

Копичинецька громада висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Вічна пам’ять захиснику України!