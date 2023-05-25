Начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Тернопільської ОВА Андрій Човган розповів про санну трасу у селі Млинівці, на якій під час тренувань загинула дев’ятикласниця.

“По-перше, можу сказати, що це величезне горе і трагедія, яка сталася. А прокоментувати. На момент, поки ведуться слідчі дії ми не можемо нічого коментувати. Я вже думаю, коли будуть певні висновки, то працівники Національної поліції України нададуть їх і тоді ми щось зможемо розуміти через що це сталося, хто винен в цьому. А на момент поки ідуть слідчі дії нічого додати більше не можу. Всі сторони даного інциденту співпрацюють зі слідством, на скільки мені відомо”, – зазначив Андрій Човган у коментарі Суспільному.

Чоловік каже, що власником санної траси є дитячо-юнацька спортивна школа “Колос”. Засновником її є Фізкультурне спортивне товариство “Колос”. За словами Андрія Човгана, траса повинна оглядатися перед кожними змаганнями.

“Перевірку траси мали б проводити власники. Я вважаю, але це моя суб’єктивна думка. Це єдина санна траса в Україні. І всі чемпіонати, кубки України проходять там. Перед кожними змаганнями є комісія, яка встановляє чи придатна траса для експлуатації, чи ні. Дана ситуація сталась на тренуванні, а це змагання. Траса проходить обстеження компетентними органами. Але люди, які розбираються в тому, це спеціальна комісія”.