Вдова загиблого військового дізналася про вагітність через три дні після його похорону

На Тернопільщині дружина бійця після похорону чоловіка дізналася, що чекає на двійню. За кілька місяців до загибелі воїна подружжя звернулося до медиків по допомогу.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Березівської.

Історія Богдана і Світлани Тленюків

Світлані Тленюк – 47 років. Вона була старшою за чоловіка на 10 років. Це її другий шлюб. Від першого у жінки було двое синів. Богдан дітей не мав. У цивільному житті чоловік був водієм, на війні служив гранатометником від 2014 року.

“Ми покохали одне одного. Мені було дуже страшно, що я вже старша, що я не зможу мати більше дітей. У нього ще не було дітей, він мріяв про них, відколи ми познайомилися”, – каже Світлана.

Пара разом прожила два з половиною роки і мріяла про спільну дитину. Влітку 2022 року на війні загинув 24-річний син Світлани, а тому подружжя ще активніше замислювалося про народження немовляти.

“Після смерті сина це була велика необхідність. І для мене, і для мого чоловіка“, – каже жінка.

Пара звернулася до клініки, щоб завагітніти

Завагітніти природним шляхом не вдавалося. У березні 2023 року, коли у Богдана була тривала відпустка, подружжя пішло до клініки, яка розпочала безкоштовне екстракорпоральне запліднення для усіх військових.

Стефан Хміль – головний лікар клініки, і пам’ятає, як вперше познайомився зі Світланою і Богданом. Він каже, що тоді воїн попросив допомогти йому. Після запліднення пара хвилювалася через вагітність.

Жінка дізналася про вагітність після похорону чоловіка

Новину про вагітність дружини Богдан так і не почув. Сапер-гранатометник Богдан Тленюк загинув у бою 4 липня на Донеччині.

“Після похорону на третій день я дізналася, що вагітна”, – згадує вдова військового.

УЗД показало, що у Світлани буде двійня – хлопчик і дівчинка. Жінка каже, що це справедливо щодо її чоловіка, який мріяв про дітей.

Світлана каже, що вона хвилюється, як сама виховуватиме дітей, але її зараз підтримує вся родина.

Як родини військових можуть отримати допомогу

Клініка, де допомогли Світлані, має відділення у Львові й Тернополі. І їхньою безкоштовною програмою запліднення скористалося уже 500 військових родин з усієї України. Кожна п’ята пара вже чекає на дитину. Кілька десятків уже стали батьками. У клініці обіцяють продовжувати програму.

В Україні існує і державна програма, яка оплачує одну спробу штучного запліднення. Діє вона від 2005 року лише у трьох державних клініках, і скористатися нею можуть не всі – є обмеження через діагнози та вік жінок. Торік нею скористалися понад 300 пар. Цьогоріч планують більше пів тисячі безкоштовних запліднень у пробірці. Від наступного року в медичному відомстві обіцяють, що до програми можуть доєднатися і приватні клініки.

Наразі ж усе, що роблять безкоштовно у приватних клініках для військових – це їхні волонтерські ініціативи. І не лише в Тернополі та Львові.

Так, одна з київських клінік рік тому вибрала рандомно три родини. І про одну з них ТСН уже розповідала – Олена та Олексій Лугини з Вінниці. Він служить у ППО, Олена – перукарка. Після 7 років різних діагнозів і викидня на прийомі у лікаря жінка плакала від відчаю. Але парі вдалося завагітніти – у них народилися Дем’ян і Леонід.