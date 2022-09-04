Вчителька мистецтва з Луганщини Олена Должкова понад місяць викладала у школі окупованого міста, а потім переїхала до Тернополя. Жінка розповіла, що зараз працює у департаменті Тернопільської обласної військової адміністрації та продовжує навчати дітей онлайн.

До Тернополя вона приїхала на початку квітня, розповідає Суспільне.

“Коли розпочалися бойові дії, ми припинили на декілька днів навчальний процес. А потім він так само тривав, тільки дистанційно. І після виїзду сюди, навчання не припинялося. Я так само проводила уроки, діти виходили на зв’язок. Все це продовжувалося, ми завершили навчальний рік, як звичайно. Видали дітям документи про закінчення цього року”.

У школі в окупованому місті з 1 вересня також розпочали навчання, але дистанційно, розповіла Олена Должкова. Спільно з усіма вчителями та учнями вирішили продовжувати працювати попри те, що російські війська залишаються на території Луганщини.

“Ми обдзвонили своїх учнів, знайшли контакт з батьками. І виявилося, що дуже багато дітей виїхало і на територію України, і за кордон. Але вони виявили бажання навчатися в нашому закладі. Тож були складені списки, вчителі отримали свої класи і продовжилася робота. Але і на окупованій території, ті діти, які залишилися, теж захотіли вчитися в українській школі. Це набагато складніше було організувати, але це можливо. Звичайно, у них теж буде дистанційне навчання. Але вчителі погодилися з ними проводити консультативні, додаткові заняття”.

Під час обідньої перерви Олена Должкова відвідує одне з улюблених місць у Тернополі – парк Тараса Шевченка. Там, каже жінка, згадує, як покидала домівку.

“Виїжджала у квітні, було важко, мені пощастило. Їхали з приватними перевізниками до Дніпра. Далі вже йшли евакуаційні поїзди, які їхали сюди до Львова, Тернополя і так далі. Після того, як я виїхала – наступну маршрутку обстріляли. Навіть були загиблі і поранені”.

Зараз, каже Олена Должкова, не вистачає поряд учнів і колег по роботі. Розповідає, що хоч і освоїлася у Тернополі, але планує після перемоги повернутися на Луганщину.

“Вчора був перший урок. Плакали всі і я теж плакала цілий день. Вчителів побачила на екрані і вони теж плакали, бо всіх розкидало по різних куточках: і за кордоном, і по всій Україні. Це дуже важко. Але, попри те все, ми тримаємо стрій. Все буде добре. Україна переможе і ми разом з нею теж переможемо”.