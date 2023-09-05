На Донеччині загинув військовослужбовець з Тернопільщини Роман Яцков.

Солдат Роман Яцков із села Якимівці загинув вчора поблизу населеного пункту Новопіль, що на Донеччині. Життя механіка-водія самохідного артилерійського дивізіону військової частини А3215 обірвала ворожа артилерія.

Про це повідомили у Лановецькій міській раді.

“Воїн став на захист України ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Служив віддано та вірно. За майбутнє своїх дітей, рідних та кожного з нас віддав найцінніше – життя.

В скорботі схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя. Вічна йому слава”, – ідеться у повідомленні.