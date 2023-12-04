Вчора на Тернопільщині попрощалися із жителем Золотого Потоку, бійцем 12 бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України Назаром Гірняком.

Боєць помер 30 листопада у лікарня ім. Мечникова в Дніпрі внаслідок кульового поранення.

“Скільки доброго і світлого могло бути в нього попереду, якби не війна.

Доброта, людяність, чесність, порядність. Це риси, які були орієнтирами для Назара. Справжній українець, Герой нашого нелегкого часу, який показав приклад хоробрості і відваги. Він чесно і до кінця виконував свій обов’язок воїна і громадянина, віддавши життя за вільне майбутнє у Незалежній, Богом благословенній Україні.

Нестерпно боляче і сумно… Вбита горем родина, сумні побратими і зранене тіло Назара у труні.

На жаль, у цій жорстокій, кровопролитній боротьбі гинуть найкращі сини і доньки України – ті, хто мав творити і будувати її майбутнє.

Уся Золотопотіцька громада сумує разом з рідними і близькими воїна.

Безмежна вдячність батькам за сина-Героя.

Царство небесне та вічна пам’ять захисникові.

Там, у Вічності, тримай над нами небо, Назаре, а ми проситимемо Господа про Царство Небесне для тебе.

Дякуємо за жертву”, – ідеться у зверненні з трагічного приводу на сторінці Золотопотіцької громади.