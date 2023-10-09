Вантаж на мільйон: у Тернополі зупинили водія, котрий нелегально перевозив цінну рідину. ФОТО

Патрульні зупинили водія, який перевозив рідину, що підлягає акцизному збору.

Учора близько 17-ї години, патрулюючи на вулиці Поліській, охоронці порядку зупинили за порушення правил дорожнього руху автомобіль Renault. Під час спілкування з патрульними керманич помітно нервував, тож поліцейські вирішили оглянути транспортний засіб.

В результаті перевірки, охоронці порядку виявили у багажному відсіку автомобіля 13 ящиків з рідиною, що використовується для заправлення електронних цигарок та підлягає акцизному збору, загальною вартістю 1 548 750 гривень.

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу, які вилучили безакцизний товар і склали відповідні адміністративні матеріали.