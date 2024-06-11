Більше 9 тисяч жителів Тернопільщини скористалися послугами Тернопільського центру зайнятості за п’ять місяців цього року. Серед них було 879 внутрішньо переміщених осіб та 323 учасника бойових дій.

– Аналізуючи базу даних служби зайнятості бачимо збільшення кількості вакансій та зменшення числа офіційно зареєстрованих безробітних, – розповів під час брифінгу у ТОВА Микола Городецький, директор Тернопільського обласного центру зайнятості. – Цьогоріч вперше в області спостерігаємо навантаження на одне робоче місце один до одного. Завдяки дієвій співпраці з роботодавцями, запровадженню активних програм зайнятості забезпечено роботою 5 тисяч людей. Із них: 4022 особи – працевлаштовано на постійні місця праці, 404 – мали тимчасову роботу, після якої 62 – отримали постійну роботу, 303 – працювали в рядах «Армії відновлення» на суспільно корисних роботах. Також упродовж 5-ти місяців: 504 жителі області проходили профпідготовку чи підвищення кваліфікації, 493 – завершили навчання, з них 436 працевлаштовані; 395 отримали ваучери на оплату навчання (за весь минулий рік – 442), 8 підтвердили результати неформального навчання за професією кухар. 88 роботодавців – отримали компенсації за працевлаштування 109 переселенців. 68-ми роботодавцям виплатили компенсацію ЄСВ за забезпечення роботою 74 безробітних окремих категорій (людей з інвалідністю, УБД, передпенсійного віку та інших). 2 роботодавці облаштували робочі місця для людей з інвалідністю та отримали за це компенсації.

Також через Тернопільський обласний центр зайнятості на створення або розвиток власного бізнесу було схвалено 800 бізнес-планів на отримання мікрогрантів та грантів за проектом «єРобота», в тому числі 25 від учасників бойових дій чи одного з подружжя УБД. Завдяки цьому в область залучили більше 160 мільйонів гривень. Вже створено майже 800 робочих місць, у тому числі для учасників бойових дій, а заплановано створити майже 1,4 тисячі робочих місць.