В Україні підготували графіки відключень світла: чи будуть блекаути?

У Міненерго не планують блекаутів та відключень електрики цієї зими, але готуються до різних можливих сценаріїв.

Українські енергетики підготували графіки відключень електроенергії на випадок серйозних пошкоджень енергетичної інфраструктури через ворожі атаки. Але на сьогодні обмеження застосовувати не планують.

Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає Вечірній Київ.

«По готовності генерації й розподільних мереж ми не плануємо відключень, не плануємо блекаутів. Але у нас є один великий виклик — це повторні атаки росіян на нашу енергосистему. Звичайно, ми їх очікуємо. За даними нашої і світової розвідки, росіяни планують продовжувати атаки на енергосистему», — сказала вона.

Світлана Гринчук наголосила, що цього разу в українських енергетиків більше знань, а в України — якісніша система ППО.

«Ми сподіваємося, що цього року нам вдасться бути більш готовими до атак і швидше відновлюватися, якщо все ж таки якісь пошкодження будуть», — додала вона.

У Міненерго не планують блекаутів та відключень електрики, але оператори системи розподілу вже підготували графіки обмежень Їх можуть застосувати, якщо пошкодження від атаки росіян будуть суттєвими.

Наразі електроенергетична, вугільна та нафтова галузі посилено готуються до нового опалювального сезону. В Україні триває наймасштабніша ремонтна кампанія на об’єктах енергетики за всі часи незалежності.