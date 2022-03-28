У час, коли всю Україну сколихнула війна, сотні тисяч сімей змушені покидати власні домівки, мільйони людей проводять незліченні години, дні, дехто навіть тижні у сховищах/бомбосховищах.

Бібліотеки долучаються до активних дій з підтримки людей, які вимушено перебувають в укриттях, саме тому Тернопільська обласна бібліотека для дітей організувала відкриття куточка «Буккросинг» у сховищі, що знаходиться неподалік самої книгозбірні, куди неодноразово спускаються в укриття бібліотекарі й читачі, продовжуючи проводити розвиваючі заходи для дітей.

Ідея буккросингу (безкоштовного обміну книгами), чи, як кажуть буккросери, «звільнення» книжок, не нова, їй 20 років, але зараз вона неабияк актуальна. Оскільки, британські вчені довели, що лише 6 хвилин читання заспокоюють та позбавляють стресу.

Ми надіємося, що такі куточки у сховищах допоможуть провести цей час не лише за тривалим прогортуванням стрічок новин у ґаджетах, а й з користю для розумової діяльності та емоційного відпочинку.

Запрошуємо інші бібліотеки, всіх книголюбів, тернополян й гостей приєднатися до нашої ініціативи відпустити книги у «вільне плавання» й створити свої полички «Буккросингу» у сховищах.

Давайте разом робити світ бібліотекою!

Ми переконані, що НАЦІЯ, яка ЧИТАЄ – НЕПЕРЕМОЖНА!

Тетяна Хованець,

заступниця директора з науково-методичної роботи та проєктної діяльності Тернопільської обласної бібліотеки для дітей