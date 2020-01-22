Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України спільно з прокуратурою проводить обшуки у Тернопільській обласній державній адміністрації.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив народний депутат Ігор Василів.

Він зазначив, що слідчі дії проходять в управлінні капітального будівництва та управлінні охорони здоров’я.

Через управління Кузяка і Богайчука йшли гроші Державного фонду регіонального розвитку. Обидва – з команди Барни. Колишній намісник Порошенка свого часу був оформлений на роботі у фірмі Кузяка, а Богайчук – односельчанин та близький соратник братів Юриків, котрі привели його на цю посаду.