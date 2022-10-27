В “Тернопільобленерго” пояснили, де і коли вимикають електроенергію. ВІДЕО

Тернопільщина без світла. Частково. Це тому, що наша область перевищує виділені нам норми споживання електроенергії. Зараз на Тернопільщині порушений баланс між її виробництвом і використанням.

Тому у громадах вже другий день поспіль вимикають світло. Таким чином намагаються збалансувати систему, пояснив телеканалу Т1 головний інженер ВАТ “Тернопільобленерго” Степан Бартків.

У соцмережах жителі Тернопільщини цікавляться, чому інколи світла немає у селах, а у центрі громади є. І від чого залежить такий порядок відключень. Експерт пояснює, є певна черга. А лінії, де є об’єкт критичної інфраструктури наразі не вимикають взагалі.

Доки триватимуть такі відключення наразі невідомо. Графіки використовуватимуть доти, поки не збалансується система, зазначають у ВАТ “Тернопільобленерго”.