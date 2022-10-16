Летальний випадок стався вчора, 14 жовтня, у селі Рачин Дубенського району. Про смерть півторамісячного хлопчика на спецлінію 102 повідомив батько.

Поліцейські Дубенського РВП на місці події попередньо з’ясували, що близько 15 години матір вийшла на прогулянку із сином. Коли повернулася на кілька хвилин у будинок, залишила коляску у дворі. В цей час домашня вівчарка перестрибнула через огорожу, перекинула візок та витягнула дитину.

Рятуючи сина, 36-річний батько смертельно травмував тварину. На жаль, медики швидкої лише констатували смерть малолітнього.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за пунктом 2 частини 2 статті 115 КК України (умисне вбивство малолітньої дитини із відміткою нещасний випадок). Наразі встановлено, що сім’я благополучна, виховує ще й 8-річного сина.

Обставини трагічного випадку встановлюються.