У зв’язку з поточним ремонтом дорожнього покриття частково ускладнений рух транспорту на кільці біля «Рогатки».

Про це повідомили у міській раді.

Цими днями триває поточний ремонт дорожнього покриття на транспортній розв’язці вулиць Микулинецька – Торговиця – Князя Василя Костянтина Острозького – Гайова – Замонастирська. У зв’язку з цим рух на цій ділянці частково ускладнений. Сьогодні, 22 травня на цьому об’єкті працівники підрядної організації проводять підготовку ремонтних карт (фреза велика). На ділянці встановлені дорожні знаки згідно зі схемою організації дорожнього руху, яку можна переглянути тут.

Нагадаємо, роботи заплановано завершити до 1 липня цього року.