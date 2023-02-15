В Озернянській територіальній громаді виграли грант, завдяки йому вдалося облаштувати сучасний молодіжний простір та запустити медіа-центр, в якому займається тамтешня молодь. Консультаційну підтримку у підготовці проектної заявки озернянським громадським активістами надали експерти Програми «U-LEAD з Європою».

Грант для створення молодіжного простору виграла місцева громадська організація «Жива громада», яка була створена у 2020 році. Ідея із облаштуванням в Озернянській територіальній громаді молодіжного простору виникала ще до війни, але втілити її вдалося, фактично, через рік з моменту, коли про це йшлося на зустрічі громадських активістів.

«Нам дуже хотілося в селі Озерна щось зробити в громаді, щоб показати тим хлопцям та дівчатами, які зараз на війни та згодом повернуться, що ми тут не сиділи склавши руки, а працювали. Дивлячись на сусідні територіальні громади, в яких активно розвивається молодь та знаходить ресурси для реалізації своїх задумів, ми й дійшли до висновку, що в Озернянській громаді необхідно створити молодіжний простір», – пригадує керівник проєкту Назарій Наджога.

Активісти, завдяки співпраці з регіональним офісом «U-LEAD з Європою» у Тернопільській області, дізналися про діючий грантовий конкурс від громадської організації «YouthUp», який відповідав їхнім потребам. Для представників громади та громадської організації експерти U-LEAD провели онлайн-консультацію, яка поклала початок напрацюванню проєктної заявки по створенню молодіжного простору з відео-студією в Озернянській громаді.

За словами пана Назарія, молодіжний простір це місце, де молодь буде гуртуватися та спілкуватися, а відео-судія, яка діятиме на його базі, це своєрідний магніт для молодих людей, можливість навчитися готуватися якісний фото та відео-контент.

Всі ці задуми увійшли в проєктну заявку, яку представники готували спільно з експертами U-LEAD. Як стало відомо згодом, така співпраця була успішною, оскільки заявка пройшла конкурсний відбір та увійшла в число переможців.

«Будучи журналістом я писав та вигравав особисті гранти, але не мав досвіду написання великого проєкту, який реалізовуватиме велика команда. Підтримка від U–LEAD стала важливою, експерти допомогли окреслити кістяк проєкту, виокремити його ключові складові. Це стало основою для подальшої роботи над грантом, додало нам впевненості та розуміння формування якісної заявки», – підкреслює Назарій Наджога.

Громадська організація «Жива громада», завдяки виграному гранту, змогла закупити комплект необхідних меблів для облаштування молодіжного простору. Окрім цього для роботи відео-студії була закуплена сучасна техніка. Відтак молодь має можливість працювати на потужному персональному комп’ютері, функціонал якого дозволяє опрацьовувати відео та фото-матеріали в професійних програмах. Також було закуплено якісний фотоапарат, на якому молодь опановує мистецтво фотографії.

За словами Назарія Наджоги, завдяки закупленій техніці молодь не тільки вчиться знімати відео та робити фото, але й робить перші кроки в освоєнні особистої справи. З березня жителі громади зможуть зробити фото на документи в молодіжному просторі. Особливо це буде зручно для пенсіонерів, які не завжди мають можливість поїхати та отримати таку послугу в іншому місті.

В рамках проєкту для молоді було проведено майже двадцять навчальних заходів. Зараз молоді люди працюють над сценарієм короткометражного фільму про Озернянську громаду, який вони планують самостійно відзняти та спробувати себе в ролі акторів чи режисерів. А четверо підлітків уже взяли участь у зйомках короткометражки, знімальна команда якої складається з їхніх однолітків з Тернополя.

Молодіжна рада в Озернянській громаді була створена ще у 2021 році, але через низку обставин її активність була низькою. Ситуація кардинально змінилася після вигарного гранту та запуску молодіжного простору.

«Дуже важливо, що керівництво громади активно комунікує з молоддю та обговорює ідеї щодо її розвитку та самореалізації. При підготовці заявки активісти запропонували для розгляду багато хороших та креативних ідей. Під час зустрічей нам було не просто визначити їх пріоритетність, але все ж таки зупинилися на створенні молодіжного простору. Молодь Озернянської громади відчула, що це їх час, їх відповідальність, і вона готова брати активну участь у розвитку громади. Старт уже у них є, впевнена, що й інші ідеї будуть також успішно втілені у співпраці з керівництвом громади. Експерти U-LEAD готові допомагати Озернянській громаді й надалі у залученні додаткових ресурсів для розвитку», – коментує керівниця регіонального офісу U-LEAD у Тернопільській області Наталія Онищук.

Місцева молодь йде на діалог з владою та охоче пропонує свої ідеї для розвитку громади. Одна з таких ідей – це відкриття кінотеатру в Озернянській громаді. Завдяки проєкту цю ініціативу частково вже реалізовано, оскільки молодь в має можливість переглядати фільми в приміщенні, яке облаштоване в укритті. Це стало ще одним інструментом, який консолідує молодь та активізує її. В умовах частих відключень електроенергії, молодіжний простір має безперебійне електропостачання завдяки генераторам, які раніше громаді були надані Програмою «U-LEAD з Європою».

«Реалізація проєкту з молодіжним простором та відео-студією дуже подобається місцевій молоді. Для нас важливо створювати нові можливості для молодих людей, щоб вони могли реалізовувати себе та втілювати свої ідеї. Зараз для них проводяться навчання та різноманітні заходи. Ми розраховуємо на те, що молодь активно допомагатиме розвивати нашу громаду», – зазначає секретар Озернянської сільської ради Назар Романів.

На досягнутому в громаді не зупиняються, а будують амбітні плани. Оскільки молодіжний простір функціонує лише в селі Озерна, місцеві активісти планують згодом робити покази фільмів в інших населених пунктах територіальної громади, щоб охопити ще більше молоді. В Озернянській територіальній громаді прагнуть, щоб молодь не просто впливала на формування молодіжної політики, а стала рушієм розвитку громади, пишучи та реалізовуючи нові проєкти.