Чудову весняну погоду передбачають синоптики в останній день зими на Тернопільщині. За прогнозами, стовпчики термометрів вдень підвищуватимуться до 15 тепла.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 29 лютого збережеться антициклональний характер погоди. У краї буде хмарно з проясненнями, обійдеться без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер південно-східний, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі 1 – 6° тепла, вдень 10 – 15° тепла.

«Зима завтра вже з вокзального перону махатиме нам теплою ручкою, цими днями буде в Україні +7+12, а в західних областях +12+18 градусів. Ми не те, щоб зовсім не будемо сумувати за нею, вона в дечому виявилася легшою, ніж ми думали у минулому листопаді. Щодо денної температури повітря, то вона буде досить високою, проте ночі ще холодні. Антициклон й надалі впливатиме на українську синоптичну ситуацію – 29-го лютого опадів не передбачається. Хіба хвостик атмосферного фронту зумовить невеликий дощ на Волині. Першого березня в Україні буде багато сонця: на заході +12+18 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода цього тижня буде чудовою. Весна на Тернопільщині розпочнеться відчутним потеплінням.