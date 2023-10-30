На Тернопільщині передбачають черговий осінній температурний рекорд – у вівторок стовпчики термометрів сягатимуть 22 градусів тепла. За словами синоптиків, у найближчій перспективі – це найтепліший день.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, погоду краю 31 жовтня визначатиме теплий сектор від циклонічної депресії над Балтійським морем. На Тернопільщині буде хмарно з проясненнями, обійдеться без істотних опадів, вітер південний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 8 – 13° тепла, вдень 17 – 22° тепла.

«В Україні очікується найтепліший день у найближчій перспективі. Дощу не буде – антициклональний характер погоди. Щоправда, протистояння східного антициклону та західних циклонічних процесів спричинить рвучкий вітер, часом до штормових поривів. Але вже не такий, як у суботу. У середу пройде дощ та дещо похолоднішає. До кінця тижня температура повітря в Україні коливатиметься у прийнятних межах, без морозів та снігу», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, відчутніше похолоднішає з 7-го листопада.

Значне похолодання передбачають з середини листопада.