Близько двохсот нових випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні. Троє людей померло із підтвердженим діагнозом коронавірусу. Це чоловіки від 70 до 81 року.

Загалом в області продовжується тенденція до зниження захворюваності на COVID-19. Втім, наприкінці тижня і вихідними епідеміологи фіксують підвищення рівня захворюваності.

“Минулого тижня рівень захворюваності в області став нижчим, ніж за такий період минулого року. Ситуація із захворюваністю на різних територіях є різною. Але на загал коефіцієнти інцидентності, за якими оцінюються адміністративні території, мають позитивну динаміку. Станом на сьогодні рівень захворюваності на сто тисяч населення складає 338 випадків”, – повідомив епідеміолог обласного центру з контролю хвороб Володимир Паничев.

Найбільше хворих на COVID-19 фіксують у Бережанах, Козовій і Заліщиках. У північних районах краю спостерігається більш позитивна динаміка.