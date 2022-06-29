Петицію «Маршрутне пасажирське сполучення району Північний» підтримали у міській раді.

Вона набрала більше 300 голосів і її винесли на розгляд чергового засідання виконавчого комітету 29 червня.

– Петиція стосується можливості встановлення зупинок громадськго транспорту і, відповідно, кращого транспортного сполучення мікрорайону «Північний», – розповів Ігор Крисоватий, заступник міського голови. – Відповідно до прийнятого рішення, управління транспортних мереж та зв’язку при формуванні проекту оновленої мережі маршрутів громадського транспорту має врахувати пропозицію щодо забезпечення транспортного сполучення мікрорайону «Північний» з іншими мікрорайонами міста. Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології має облаштувати зупинки та іншу інфраструктуру необхідну для роботи громадського транспорту. Розглядаємо також варіант пустити в тому напрямку маршрут №38.