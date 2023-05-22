В одному з мікрорайонів Тернополя не буде води

24 травня на вулиці Микулинецькій та в мікрорайоні “Березовиця” у Тернополі не буде води.

Про це повідомляють у КП “Тернопільводоканал”.

“У зв’язку з перепідключенням нової мережі на вулиці Микулинецькій, 24 травня з 9 до 20 години тимчасово не буде води в мікрорайоні “Березовиця”, а також на вулицях Микулинецькій-бічній та Микулинецькій, починаючи з будинку за номером 40″, – ідеться у повідомленні.

Тернополян просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і заздалегідь зробити запаси води.