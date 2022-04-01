Залишки освітньої субвенції з бюджету області спрямують на реконструкцію та облаштування житла для переселенців. Першим планують відремонтувати гуртожиток у Товстенській громаді.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш під час брифінгу Ради оборони Тернопільщини 31 березня.

– На засіданні Ради оборони ми прийняли рішення залишки освітньої субвенції у розмірі 27 мільйонів гривень спрямувати на реконструкцію будівель, які будуть служити житлом для внутрішньо переміщених осіб, – сказав Володимир Труш. – Ці кошти мали піти на закупівлю шкільних автобусів. Та у воєнний час ми їх не купимо, і автобуси у нас зараз не в пріоритеті. Вибрано вже перший об’єкт. Це гуртожиток на 300 осіб у Товстенській громаді. З вказаної суми візьмемо частину коштів і відремонтуємо, проведемо опалення, закупимо ліжка, матраци та все необхідне для проживання і 300 людей вже буквально за місяць часу зможуть переселитися зі шкіл, спортивних об’єктів чи садочків у комфортні умови, де зможуть жити довший період часу. Розуміємо, що є люди, які втратили житло і для них ми це робимо.