В обленерго повідомили, що знову вимикатимуть світло за графіком

Сьогодні, 9 грудня, на Тернопільщині знову діє стабілізаційний графік погодинних вимкнень електроенергії.

Про це повідомили у ВАТ “Тернопільобленерго“.

“Виходячи із доведених НЕК «Укренерго» лімітів споживання електричної енергії для нашої області, ВАТ «Тернопільобленерго» повертається до застосування, розробленого раніше, стабілізаційного графіка погодинних вимкнень електричної енергії (05-11 грудня)”, – ідеться у повідомленні компанії.

Ознайомитись із стабілізаційним графіком вимкнень електроенергії можна тут.

Енергетики наголошують, що даний стабілізаційний графік погодинних вимкнень електричної енергії споживачам буде діяти у тому випадку якщо не виникатиме дисбалансу в енергосистемі країни, в іншому випадку запроваджуються аварійні відключення, попередити про які заздалегідь неможливо.