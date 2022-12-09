Сьогодні, 9 грудня, на Тернопільщині знову діє стабілізаційний графік погодинних вимкнень електроенергії.
Про це повідомили у ВАТ “Тернопільобленерго“.
“Виходячи із доведених НЕК «Укренерго» лімітів споживання електричної енергії для нашої області, ВАТ «Тернопільобленерго» повертається до застосування, розробленого раніше, стабілізаційного графіка погодинних вимкнень електричної енергії (05-11 грудня)”, – ідеться у повідомленні компанії.
Ознайомитись із стабілізаційним графіком вимкнень електроенергії можна тут.
Енергетики наголошують, що даний стабілізаційний графік погодинних вимкнень електричної енергії споживачам буде діяти у тому випадку якщо не виникатиме дисбалансу в енергосистемі країни, в іншому випадку запроваджуються аварійні відключення, попередити про які заздалегідь неможливо.