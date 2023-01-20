ВАТ «Тернопільобленерго» інформує споживачів про те, що вже кілька днів поспіль доведені НЕК «Укренерго» ліміти споживання електричної енергії для нашої області, дають змогу застосовувати вимкнення 3 через 6 години (3 години електроенергія є а 6 годин немає). Якщо навантаження в енергосистемі дозволяє зменшити відключення додаткових черг то енергетики це роблять.

Енергетики наголошують, що електромережі Тернопільської області є частиною об’єднаної енергосистеми країни і тому якщо відбувається будь-яке пошкодження в енергосистемі це створює вплив і на енергозабезпечення нашої області. На разі енергосистема України не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію.

Тому для кожної обласної розподільної компанії щоденно доводиться ліміт потужності, який компанія не може перевищувати, і в межах якого відбувається чергування обмеження споживачів.

Якщо для Тернопільської області НЕК «Укренерго» доводить ліміти які становлять близько 50% від потреб споживання області, то застосовується алгоритмом 3 годин електропостачання є, а 6 години – немає. Якщо розмір доведеного щоденного ліміту складає 75 % від потреб споживання Тернопільської області, то енергетики застосовують схему вимкнень 6 через 3 години, тобто 6 години електроенергія є, а 3 годин – немає.

Даний алгоритм вимкнення електропостачання сформований зважаючи на особливості технологічного процесу з розподілу електричної енергії в межах Тернопільської області, а також на географічне розташування електричних мереж та їхніх електричних з’єднань між собою.

Енергетики черговий раз нагадують, що електроенергію потрібно використовувати економно. Не потрібно залишати ввімкнене освітлення в кімнаті де нікого немає, енергоємні прилади використовувати по черзі, і якщо є змога відмовитись від якихось електроприладів – то краще це зробити.

Джерело: ВАТ “Тернопільобленерго”