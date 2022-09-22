85 тисяч внутрішньо переміщених осіб перебуває на Тернопіллі. Це разом із тими, хто приїхав в область ще у 2014 році. До 24 лютого 2022 року таких людей було 2226. А найбільше переселенців у нас було зафіксовано у травні – майже 93 тисячі осіб.

Внутрішньо переміщені особи, відповідно до Постанови Кабміну від березня цього року мають право на державну допомога на проживання.

– Ця допомога виплачується у розмірі 3 та 2 тисячі гривень щомісячно на одну особу, – розповів Олег Воронка, заступник директора департаменту соціального захисту населення Тернопільської ОВА. – Якщо це діти та особи з інвалідністю, то вони отримують 3 тисячі, інші – 2 тисячі. Для прикладу, якщо сім’я складається з двох дорослих і двох дітей, немає осіб з інвалідністю, то виплата становить 10 тисяч гривень. З березня до сьогодні внутрішньо переміщеним особам в нашій області виплачено 1 мільярд 488 мільйонів гривень зазначеного виду допомоги. В той же час, дуже багатьом людям, які зверталися за цією допомогою через додаток «Дія» у зв’язку з технічними моментами допомога не була призначена. Міністерство цифрових технологій періодично надсилає нам списки таких людей, їх є близько 29 тисяч, і органи управління соціального захисту на місцях обробляють такі списки і людям нараховують допомогу ще з березня-квітня поточного року.

Олег Воронка також зазначив, що переселенці нарівні з жителями області мають право на соціальні виплати відповідно до інших законодавчих актів. Якщо якась соціальна гарантія розраховується відповідно до сукупного доходу, то допомога на проживання до нього не враховується. Це стосується житлової субсидії, статусу малозабезпечених сімей тощо.