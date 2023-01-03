В Іспанії перестало битися серце колишнього голкіпера тернопільської «Ниви» Михайла Чорного.

Сумну новину повідомив екс-головний тренер теребовлянської «Ниви» Назар Ярославович Козак, передає Перший онлайн.

Михайлові було всього лише 39 років. За тернопільську «Ниву» він виступав один сезон у 2002-03 рр., при цьому провів лише один поєдинок проти калуського «Лукора». Більш відомий Михайло Чорний за виступами в іншій «Ниві», його рідної Теребовлянщини, кольори якої захищав багато років.

Останні роки Михайло мешкав у Мурсії (Іспанія), де власне і помер. Михайло Володимирович Чорний – щира і добра людина, люблячий батько. Він вклав дуже багато праці в допомогу ЗСУ. Мати хоче перевезти тіло єдиного сина додому на Україну. Хто має фінансову можливість, допоможіть родині зібрати кошти на перевезення. Телефон дружини Тані +34 642 18 48 15. Збір організовує подруга сім’ї Оленка +34 661 14 47 25.

Номер рахунку дружини Тетяни: ES0730580990212759683989.