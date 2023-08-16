“В інфекційному відділенні немає вільних місць”: що відомо про масове отруєння на Тернопільщині. ВІДЕО

В інфекційному відділенні Збаразької центральної лікарні немає вільних ліжкомісць.

Про це Суспільному розповів директор лікарні Григорій Чепіль.

За його словами, сьогодні станом на 15 годину в лікарні з харчовим отруєнням перебувають 32 людей. З них – 12 діти.

“Перші хворі прийшли в неділю, 13 числа близько 17-18 години. Хворі приходили групами по 5-6 людей. Друга партія була в районі 4-5 години ранку з неділі на понеділок. Тоді госпіталізували ще 7 людей”, — каже Григорій Чепіль.

У хворих ознаки харчового отруєння. Вони їли суші, — розповіла завідувачка інфекційного відділення лікарні Лариса Нєма.

“Люди звернулися з симптомами гострої кишкової інфекції, яка характеризувалась підвищенням температури, наявністю проносів і блювання, вираженою загальною слабкістю і вираженим інтоксикаційним синдромом. Більшість пацієнтів – у стані середньої важкості”, — розповіла Лариса Нєма.

Приміщення кафе у Збаражі зачинене. А телефон доставки не відповідає.

На своїй Інстаграм-сторінці заклад опублікував вибачення та інформацію про те, що кафе призупиняє роботу.

“Ми будемо здійснювати перевірки всіх постачальників товару “, – йдеться на сторінці.

У поліції підтвердили, що люди, які звернулися до лікарів із симптомами харчового отруєння, відвідували один заклад.

“Представники Держпродспоживлужби відібрали взірці, власне цих продуктів аби зробити експертизу відповідну і встановити, від чого саме наступило отруєння. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 325 Кримінального кодексу України”, — розповів речник Нацполіції області Сергій Крета.