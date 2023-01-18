В авіакатастрофі у Броварах загинув посадовець з Тернополя

Сьогодні вранці у Броварах, що під Києвом, впав вертоліт. Як наслідок, є загиблі та травмовані.

Нагадаємо, гвинтокрил впав біля багатоповерхівки, на території дитячого садочка.

За інформацією начальника Національної поліції Ігоря Клименка, внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар.

Міністром внутрішніх справ України є Денис Монастирський. Його перший заступник – Євген Єнін. Держсекретар МВС – Юрій Лубкович.

Всього наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. З них 9 перебували на борту гвинтокрила. 22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей.

Зазначимо, що Юрій Лубкович – колишній тернополянин. У 2011 роцi закінчив Тернопільський національний економічний університет за спецiальнiстю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Протягом 10 років займав посади державної служби. Зокрема, працював в адміністрації Валентина Хоптяна. Був його помічником, керівником управління з суспільно-політичних питань та інформаційної діяльності. Згодом перейшов на роботу до Києва.